Marsch sulle difficoltà del Leeds: “Giocatori sovrallenati. Difficile togliere lo stile di Bielsa dalla testa dei giocatori”

Jesse Marsch, allenatore del Leeds subentrato a Marcelo Bielsa, ha parlato si microfoni di talkSport: “l problema degli infortuni, per me, aveva molto a che fare con la metodologia di allenamento. Questi giocatori erano sovrallenati e ciò li ha portati a trovarsi fisicamente, mentalmente, emotivamente e psicologicamente in un momento difficile da recuperare di settimana in settimana, partita dopo partita. L’altra difficoltà è stata nello stile di gioco: Biella usa l’uomo contro l’uomo in ogni zona del campo e cercare di toglierlo dalla testa dei giocatori per inserire nuovi concetti di gioco è stato molto difficile. Sia per me, che per lo staff tecnico che per i giocatori“.

Foto: Twitter Leeds