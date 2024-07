Marsch (ct Canada): “Non lascerò, sono felice qui. Non avrò mai alcun interesse per gli USA

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della finale per il terzo posto contro l’Uruguay, il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ha così risposto ai rumors che lo vedono tra i candidati alla panchina della Nazionale degli Stati Uniti:. “Non lascerò questo lavoro. Non ho alcun interesse per il lavoro negli Stati Uniti. E ad essere onesti, a meno che non ci sia un grande cambiamento nell’organizzazione, non credo che avrò mai alcun interesse per quel lavoro in futuro. Quindi sono davvero felice qui, non potrei esserlo di più in termini di come è lavorare con i leader di questa organizzazione e di come è lavorare con questa squadra”.

Foto: Instagram Marsch