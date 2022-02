Marroccu conferma: “Inzaghi? Non siamo tornati indietro per la clausola”

È stata fatta molta filosofia sul dietrofront del Brescia in relazione alla decisione presa di esonerare Pippo Inzaghi. Il direttore sportivo Marroccu ha così commentato a Sky: “Cosa è successo con Inzaghi? In un week end post mercato di grande stanchezza probabilmente non ho svolto io un buon lavoro. Ho subito la stanchezza di Pippo, non ho letto bene la situazione. Ma posso assicurare che non siano tornati indietro per la clausola, non abbiamo ufficializzato l’esonero perché a volte ci sono mosse che si fanno sperando non si debba andare fino in fondo. L’epilogo è stato quello che volevamo tutti. È giusta che Inzaghi goda del mercato fatto seguendo le sue indicazioni”.

Conoscendo Cellino mai sarebbe tornato indietro per via di una clausola (che tra l’altro conosceva). Ora il Brescia spera di vivere giorni sereni dopo una vicenda ricca delle solite contraddizioni.

Foto: Twitter Brescia