Marroccu: “Con Ballardini c’è più equilibrio. Destro? Il gol è un’arte che non si dimentica”

Francesco Marroccu, ds del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con il Parma: “Non sono mai stato di fronte a un campione come Strootman: è un vero campione, lo vedi da come parla e da come si muove. Non credo si possa dire di più: ha avuto un impatto determinante, ha una levatura diversa per come si è posto e per come sta tenendo fede all’impegno. La levatura dell’uomo lo rende un campione, non mi sono mai imbattuto in un giocatore come lui: forse solo Astori”.

Avete messo dei giocatori di spessore nei vari reparti: questo fa la differenza?

“Serve un mix. Con l’avvento di Ballardini abbiamo dato un po’ di equilibrio rispetto a prima, ma anche noi abbiamo tanti giovani interessanti. Ballardini ha creato una spina dorsale, e su quello crea nuovi stimoli”.

Avevate mai creduto a Destro?

“Sì, è stata una scelta ponderata, con i vari collaboratori, nel dicembre dell’anno prima. Avevo da subito grandi aspettative su di lui. Si è ritrovato, il gol è un’arte che non si dimentica”.