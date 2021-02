Marroccu: “Ballardini ha dimostrato di poter restare a lungo al Genoa”

Il ds del Genoa Francesco Marroccu ha parlato così ai microfoni di DAZN poco prima della gara contro il Napoli: “Se Ballardini potrà allenare qui anche nelle prossime stagioni? Sicuramente sì. Penso che abbia tutte le caratteristiche per fare bene e allenare dall’inizio, lo ha dimostrato sul campo. Il mercato che abbiamo condotto è dipeso soprattutto dal buon lavoro fatto da Ballardini, perché ha valorizzato i giovani in rosa, e non c’è più stata la necessità di fare un mercato importante”.