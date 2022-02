Marquinhos: “Un onore affrontare il Real. Mbappé? Vogliamo che sia felice”

Riparte la Champions League con la sfida interessantissima tra Psg e Real Madrid, in programma domani sera alle 21.00. A presentare la gara ci ha pensato, sponda francese, il difensore Marquinhos: “Il Real è un avversario top, che ha una storia enorme in questa competizione e nel calcio in generale. Avere l’opportunità di vestire la maglia del e affrontare questo tipo di squadre è un onore. Vogliamo vincere l’andata e fare gol, non possiamo dimenticarci quanto fatto finora. Ovviamente ci auguriamo tutti che Messi sia decisivo e faccia una bella gara. È carico e calmo in vista di questa partita. Mbappé? Tutti noi vogliamo che si senta a proprio agio in vista del doppio confronto. L’obiettivo della squadra non è parlare di lui, ma cercare di vincere il match contro il Real Madrid. Vogliamo che Mbappé sia felice, è questo ciò che conta adesso. Kylian è in fiducia e ce lo sta dimostrando sul campo”.

FOTO: Sito Uefa