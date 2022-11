Marquinhos su Neymar: “All’inizio era triste, ora lavora con fiducia per recuperare”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Tite per presentare il match di domani contro la Svizzera, Marquinhos si è soffermato così sulle assenze di Neymar e Danilo: “Vorrei che ci fossero entrambi domani, ma siamo pronti e fiduciosi. Vogliamo dimostrare che il nostro è gruppo ad affrontare qualsiasi difficoltà. Ney era molto triste, ma sta lavorando ventiquattro ore su ventiquattro per tornare il prima possibile. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma lui ora è molto fiducioso”.

Foto: Instagram Marquinhos