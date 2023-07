Marquinhos: “Spero che Mbappé possa aiutarci in questa stagione”

Marquinhos, alla prima conferenza stampa del PSG in Giappone, ha parlato anche della situazione relativa a Kylian Mbappé. Ecco le sue brevi dichiarazioni sull’argomento, riportate da Relevo: “È un giocatore eccezionale, e questa è una situazione che supera i giocatori. Spero che possa far parte del gruppo e aiutarci in questa stagione”.

Foto: Pagina FB Mbappé