Marquinhos: “Sarà un girone difficile con squadre che hanno fatto la storia. Ma nessuna pressione”

Il Paris Saint-Germain si prepara all’esordio contro il Borussia Dortmund in Champions League, in un gruppo che vede anche il Milan in lotta per il passaggio del turno. E in conferenza stampa, il capitano dei francesi Marquinhos ha parlato anche delle avversarie: “Credo che sia un girone difficile, con squadre che hanno la loro storia. Anche se al Borussia sono in difficoltà, penso che il calcio stia andando molto veloce. Durante una partita può succedere di tutto, ogni partita ha la sua storia. Sta a noi non pensare allo stato di forma dell’avversario, ma preparare bene la partita e conoscere i punti da sfruttare”.

Poi ha proseguito: “Non è un’ossessione, non è una pressione. Lavoriamo perché siamo tra quelli che possono vincere. La società ha questa voglia di cercare tutte le competizioni, compresa questa. Conosciamo il percorso, è lungo, dobbiamo farlo passo dopo passo. È una competizione molto difficile per cui competere. Siamo sempre molto sereni e tranquilli. C’è più rumore quando si avvicinano partite importanti. Nello spogliatoio siamo molto tranquilli, non ci nascondiamo. Nello spogliatoio ci sono solo grandi giocatori che sanno a che punto siamo“.

Infine, su Skriniar: “Ognuno ha le proprie qualità e personalità. Cercherò sempre di imparare il più possibile dai miei compagni e di metterli a loro agio, come hanno fatto con me gli altri giocatori che ho avuto al mio fianco. Ma non riguarda solo noi, ci saranno cambiamenti. Chi scenderà in campo dovrà essere al 100%”.

Foto: Instagram PSG