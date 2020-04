Marquinhos rivela: “Neymar aveva già pianficato di prendere in giro Haaland”

Neymar e il PSG avevano suscitato diverse polemiche quando, al termine della gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League vinta contro il Borussia Dortmund, avevano scimmiottato l’esultanza del giovane bomber dei tedeschi, Erling Haaland. Un gesto che, secondo il compagno di squadra Marquinhos, era stato pianificato in anticipo da Neymar: “Ci ha detto che voleva provocare Haaland. Gli piacciono cose del genere. – ha rivelato intervistato dal canale YouTube Desimpedidos – Neymar non è solo un calciatore, non ha paura di qualcosa del genere e risponde sempre alle provocazioni. Gli ho chiesto di aspettare la fine della partita, ma ha voluto farlo anche dopo il suo gol.”

Foto: profilo Instagram personale Thiago Silva