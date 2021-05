Marquinhos: “Non è la nostra migliore stagione. Abbiamo perso troppi punti e il Lille è in fuga”

Tanta delusione in casa PSG per il pareggio di ieri contro il Rennes. A due giornate dalla fine del campionato, i parigini sono secondi a meno 3 dal Lille primo. Il difensore e capitano del PSG Marquinhos, intervistato da Canal Plus, ha ammesso la sua delusione. “Ci crederemo fino alla fine, ma noi al Psg dobbiamo fare molto meglio. Sappiamo che è difficile arrivare in testa alla Ligue 1 anche perché se il Lille vince tutte le partite non abbiamo modo di superarla, ma dobbiamo credere di poter vincere il titolo e dobbiamo vincere le nostre ultime partite. Abbiamo perso partite che non avremmo dovuto perdere. Abbiamo perso troppi punti in casa e alla fine il risultato è questo. Non è la nostra migliore stagione. Dobbiamo parlare tra di noi per la prossima stagione”.

FOTO: Sito Uefa