Marquinhos: “Messi, Mbappé e Neymar sono semplicemente dei geni. Vi spiego perché”

Marquinhos, difensore del PSG, attraverso un’intervista a Le Parisien ha parlato del trio Messi-Mbappé-Neymar. Ecco le sue parole: “Questi ragazzi sono semplicemente dei geni. Quando li vedo in allenamento, mi dico che tutto sta andando troppo veloce nella loro testa, non so come facciano. Noi, a volte ci guardiamo e ci diciamo: “Wow, ma come fanno?”. Neymar è un mago, campione di improvvisazione e creatività. Messi è un mostro, la sua efficienza è fuori scala, sembra provenire da un’altra dimensione. E Kylian è un Meteor come si dice in Brasile. Un meteorite: un ragazzo che sapevamo fin dall’inizio che era diverso dagli altri, e continua a dimostrarlo. Non ha paura e ha personalità. Questi ragazzi sono fantastici”.

FOTO: Twitter PSG