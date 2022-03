Marquinhos: “Meritavamo di passare. Pagati a caro prezzo gli errori”

Il capitano del Paris Saint Germain, Marquinhos, ha parlato ai microfoni di Canal + per commentare la clamorosa eliminazione dalla Champions: “Il primo gol è stato un momento importante per loro, per pareggiare e grazie ai tifosi per avere energia in più. Avremmo dovuto gestire meglio la situazione e invece abbiamo commesso tanti piccoli errori. Avremmo meritato noi guardando le due partite, ma alla fine abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori. È difficile da spiegare. Abbiamo vinto la prima partita, avevamo la partita qui in pugno… ora dobbiamo andare avanti, possiamo ancora fare delle cose buone“.

Foto: Twitter PSG