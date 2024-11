Marquinhos: “Futuro? Vorrei restare al PSG per altri 10 anni”

Marquinhos, difensore e capitano del PSG, è intervenuto ai microfoni del podcast di Rothen su RMC Sport, parlando del club: “Il Campus è incredibile, ci si ricorda da dove veniamo, vediamo lo sviluppo del club, l’ambizione del club cresce sempre di più. È un onore. Ho visto il progetto quando sono arrivato. Quando lo vedo adesso, è qualcosa di incredibile, brilla. Siamo nelle migliori condizioni. Due-tre anni dopo il mio arrivo, ci hanno parlato dei piani (per il nuovo centro di allenamento, ndr). È bello vivere tutto ciò oggi”.

Sulla Champions: “Ci proveremo ogni anno. Bisogna crederci. È il campo che parla. Abbiamo visto quanto sia difficile, una stagione è lunga, questa competizione è esigente. Il PSG è sulla strada giusta per arrivare il più lontano possibile e combattere con i grandi. I miei compagni di squadra sono sempre i migliori al mondo per me. Il mio club è sempre il migliore al mondo. Possiamo fare cose bellissime. Bisogna guardare la realtà, siamo in difficoltà in classifica. Bisogna pensare alla prossima partita”.

Sui leader della squadra: “Nella nostra squadra ci sono molti giocatori esperti. Lo vediamo negli spogliatoi, in partita. Non mi sento troppo solo. Forse non c’è un grande nome nella squadra, ma ci sono molti leader, giocatori che si prendono le loro responsabilità. Ci sentiamo un gruppo unito, un gruppo forte. Lotteremo per tutti i nostri obiettivi”.

Infine, sul futuro: “Spero di restare ancora 10 anni, per me va bene! È sempre un piacere essere a Parigi”.

Twitter PSG