Marquinhos: “Felice per il record di presenze nel PSG. Barcellona? Squadra di altissimo livello”

Marquinhos, da ieri sera recordman della storia del PSG, con le sue presenze, ha parlato a Canal + sulla sfida contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Felice per il record di rpesenze nella storia del PSG. Risultato giusto? Non credo. Abbiamo avuto difficoltà, contro di noi c’era una squadra di altissimo livello. Chi si aspettava una partita facile non conosce bene questo Barcellona. Abbiamo fatto una partita un po’ troppo aperta, forse. Abbiamo avuto dei bei momenti ma sono i dettagli che fanno la differenza. Un gol da calcio d’angolo per esempio, sono dettagli da correggere in vista della gara di ritorno. Dobbiamo giocare come contro la Real Sociedad”.

Sulla prestazione di Kylian Mbappé: “Non sono qui per giudicare i miei compagni, ne possiamo parlare nello spogliatoio. Se stasera è stato meno preciso forse è perché la palla non è arrivata al momento giusto. Non mi piace analizzare personalmente una prestazione. Penso che la squadra possa fare molto meglio. Se la squadra gioca bene, i singoli giocano bene”.

Foto: twitter PSG