Marquinhos: “E’ importante che resti Mbappé. Lo vedo felice e le sue prestazioni lo dimostrano”

Marquinhos aRMC Sport ha risposto ad alcune domande sul caso Kylian Mbappé. Ecco le sue parole: “Se vuole restare, noi anche vogliamo rimanga. È un genio, un talento puro, un leader per il Psg ed è molto importante per noi. Ogni estate parliamo molto di lui, ma è un giocatore del Psg e lui vuole restare. Vedremo cosa succede. Noi giocatori vogliamo che resti. È molto importante che resti perché abbiamo ambizioni. Lo vedo felice. Le sue statistiche, i suoi gol, le sue prestazioni in campo lo dimostrano. È un giocatore che fa tante cose al Psg. Lo ripeto: è importante per la squadra che resti”.

Foto: Marquinhos sito psg