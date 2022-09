Marquinhos: “Con la Juve? Non sarà una partita tranquilla, ci sarà tanto fisico e tanta tattica”

Il difensore del PSG Marquinhos ha parlato così della ormai imminente sfida che vedrà la squadra parigina affrontare la Juventus, martedì sera. Queste le sue parole affidate a Le Parisien: “Alla Juventus ho degli amici e ho giocato tante volte contro di loro quando ero in Italia, ma è passato tanto tempo e la squadra è radicalmente cambiata. Detto questo c’è sempre quel tipico carattere italiano, tanto fisico e tanta tattica. Non ci aspettiamo una partita tranquilla, sarà una gara di alto livello e dobbiamo affrontarla bene perché sono punti importanti per la Champions League”.

Foto: Twitter PSG