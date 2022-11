Marquinhos: “Bremer, Danilo e Alex Sandro sono fondamentali per la squadra”

L’ex Roma, ora al PSG, Maquinhos, ha parlato in conferenza dei tre difensori brasiliani della Juventus. Ecco le sue parole di stima: “Danilo e Alex Sandro son giocatori di grande esperienza e importanti per noi come visto nelle gare di preparazione. Bremer è arrivato all’ultimo ha già dimostrato di essere un grande giocatore. Quello che ha fatto alla Juve ma anche il test in Nazionale l’ha portato a essere qui.”

Foto: Sito PSG