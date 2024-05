Marquinhos: “Abbiamo creato tante occasioni, ma non siamo stati efficaci”

Il capitano del PSG ha parlato così ai microfoni di Canal + dopo la sconfitta in semifinale: “Loro hanno segnato due gol, uno su calcio d’angolo e uno con un passaggio filtrante. Erano situazioni su cui avevamo lavorato e dovevamo difendere meglio. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Noi abbiamo creato occasioni, molte più di loro, ma non siamo stati efficaci, mentre loro hanno segnato due gol e hanno vinto entrambi gli scontri. All’inizio della stagione nessuno credeva che saremmo arrivati ​​fin qui. Abbiamo superato tanti ostacoli, non dobbiamo buttarci via adesso solo perché siamo stati eliminati. Dobbiamo ricordare che è un progetto nuovo, con un un nuovo allenatore. Ci sono cose positive da conservare per la prossima stagione. Volevamo andare a Wembley per i tifosi, le nostre famiglie, e ci siamo andati vicini”

Foto: marquinhos psg sito uefa