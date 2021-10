Marotta: “Zhang mi ha assicurato la sua permanenza alla presidenza dell’Inter”

Beppe Marotta, ad nerazzurro, alle domande di Dazn circa le possibili trattative col fondo saudita PIF per la cessione della società: “Io non sono un azionista, posso dire che ho parlato col presidente e mi ha assicurato circa la sua permanenza. Poi il fondo Pif, o altri, non è una questione che riguarda la mia area di competenza ma il nostro azionista di maggioranza e quindi la proprietà”.

Foto: Sito Inter