Marotta: “Zhang bravo e ambizioso, ha voglia di fare il presidente. Speriamo che rimanga”

Durante l’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato del presidente nerazzurro Steven Zhang: “Zhang è giovane, bravo, ambizioso, ha voglia di fare il presidente dell’Inter. E quindi speriamo che rimanga, facciamo tutti il tifo per lui”.

Sul suo futuro dopo l’Inter: “Nella vita c’è la possibilità di andare in pensione anche da più giovani, ed è giusto che ognuno segua le proprie passioni. Quando dico che dopo il calcio mi piacerebbe fare politica è perché a me piace occuparmi dei problemi dei ragazzi, in particolare nell’ambito dello sport. In Italia ancora abbiamo dei problemi, non ci sono strutture, i campi d’allenamento, gli spogliatoi non sono adeguati. Vorrei dedicarmi a fare queste cose per migliorare la qualità dello sport in Italia. È una cosa che faccio con passione e per il bene dei vostri fratelli più piccoli”.

Foto: sito Inter