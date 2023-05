Marotta: “Vincere la Champions sarebbe un sogno. Inzaghi? Se andassimo a Istanbul, tantissimi meriti sarebbero suoi”

Beppe Marotta durante la Milano Football Week ha parlato di Simone Inzaghi e di questa stagione dell’Inter: “Tantissimi meriti per Inzaghi, come nel caso negativo l’allenatore viene messo nel mirino delle critiche. Poi bisogna parlare anche degli attori fuori dalla luce dei riflettori, come i magazzinieri. All’Inter c’è una grande cultura che è quella di dare sempre il massimo. La massima espressione è Inzaghi che ha saputo superare momenti di forte pressione e critiche forse esagerate, ma chi vive nello sport deve convivere con questa realtà”.

Sulle difficoltà in campionato: “Questa è una stagione atipica, con un Mondiale a metà. Stiamo studiando dal punto di vista delle performance, perché posso testimoniare che i diretti interessati dalla kermesse prima della fine della prima parte della stagione e al rientro hanno dimostrato di essere condizionati. Fermo restando che il Napoli ha meritato lo Scudetto, dobbiamo riflettere sull’importanza del rapporto mente-corpo. Questi sono aspetti che vanno considerati nel mondo dello sport di oggi; la mente rappresenta un aspetto fondamentale per ottenere risultati”.

Sul bilancio complessivo: “Ad oggi il consuntivo non può che essere positivo: essere in tre competizioni di cui due dove siamo protagonisti ti offre una valutazione di sette, se in campionato fossimo stati più avanti sarebbe stata 9-10. La valutazione sull’allenatore deve diventare la valutazione su noi stessi: quando abbiamo perso punti con squadre inferiori, con tutto il rispetto, qualcosa non ha funzionato e non è giusto addebitare tutto al mister. Le responsabilità vanno condivise con management e società. Inzaghi sta facendo bene, ha recuperato da quel momento di negatività. In quel momento era giusto mettessi pressione perché siamo l’Inter e dobbiamo esserlo sempre”.

Lautaro?: “Lautaro all’Inter si è integrato benissimo. Sta crescendo, ha 25 anni oggi. A questa età essere capitano è qualcosa di forte. Lui è un bravissimo giocatore ma anche un uomo che ha valori, le premesse ci sono”.

Foto: Marotta Giuseppe Inter sito ufficiale