Marotta: “Vicini alla famiglia Bove. Siamo una comunità, spontanea la decisione di sospendere”

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il tragico incidente verificatosi questa sera al Franchi.

“I dirigenti e l’allenatore della Fiorentina sono in ospedale, ho parlato con Pradè poco fa. Voglio dare testimonianza di vicinanza come tutto il mondo calcistico alla famiglia e alla Fiorentina, la scelta del rinvio è stata spontanea da parte di tutti. Siamo una comunità e quando succedono queste cose emotivamente negative è normale che si prenda una decisione in tal senso. Ho visto tutti coinvolti, anche l’arbitro, a livello emotivo, e quindi è stata una decisione spontanea. Questo è quello che mi sembrava corretto dire. Sarà poi la Fiorentina che comunicherà la situazione, volevo portare il mio pensiero a nome dell’Inter e del mondo del calcio”.

Foto: youtube inter