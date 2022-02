Marotta: “Valutiamo il ricorso per le squalifiche”

Ha parlato Marotta a pochi istanti dal fischio d’inizio tra Inter e Roma di Coppa Italia. A proposito della squalifica di Bastoni e dell’allenatore Simone Inzaghi dopo il Derby con il Milan, ai microfoni di Mediaset, ha detto: “Ricorso per le squalifiche? Analizzeremo bene il referto, ma dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche in questi momenti. Le squalifiche non devono essere un alibi. C’è rammarico per una sconfitta immeritata, ma bisogna avere la forza di voltare pagina e pensare alla partita di stasera, con motivazioni forti e affrontare la Roma in una competizione a cui putriamo. Mou nuovamente all’Inter? Non c’è mai stata questa considerazione. C’è riconoscimento per un grande allenatore, che ha scritto la pagina più importante di questo club. Va attribuito il giusto merito, da parte nostra c’è apprezzamento”.

FOTO: Sito Ufficiale Inter