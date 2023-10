Marotta: “Un rammarico? Non aver preso Haaland ai tempi della Juve. Tra Icardi e Lukaku scelgo l’argentino”

Al Festival dello Sport di Trento, l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta ha rilasciato altre dichiarazioni in merito al calciomercato.

Queste le sue parole: “Chi sceglierei tra Allegri e Conte? Il comune denominatore è che entrambi sono vincenti. Per me è una caratteristica che un allenatore deve avere. Poi chiaramente sono profili diversi ma sanno trasmettere una mentalità vincente. Sono due persone che mi hanno regalato delle grandi emozioni. Prendo il jolly, è difficile scegliere fra Allegri e Conte. Fra Icardi e Lukaku? Mah….viste come sono andate le cose a questo punto scelgo Icardi”.

Ancora sul mercato: “Il rammarico è stato non prendere Haaland ai tempi della Juventus quando era al Molde. Per motivi economici non potevamo fare quel tipo di operazione. Nella mia carriera però poi sono riuscito a prendere dei calciatori a parametro zero che ci hanno fatto svoltare”.

Foto: sito Inter