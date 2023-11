Marotta: “Un orgoglio essere premiato con Galliani, per me è un modello. Spero che il mio palmarès si avvicini al suo”

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato all’evento presso il palazzo della regione Lombardia SPORT MOVIES & TV. Ecco le sue parole:

“Da lombardo sono felicissimo di aver ricevuto questo premio prestigioso legato al mondo dello sport. Un motivo di orgoglio è essere premiato insieme ad Adriano Galliani che per me è stato da sempre, sin da giovane, un modello di riferimento. Il suo palmares è molto più ricco del mio, spero nei prossimi anni di avvicinarmi ai trofei che è riuscito a vincere. Con lui condivido la passione per il calcio, per una palestra di vita e un contenuto di valori. Sta anche a me trasmettere i valori dello sport, del calcio. Abbiamo un ruolo importante”.

Foto: twitter Inter