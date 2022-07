Marotta telegrafico: “Skriniar? Abbiamo parlato. Milenkovic? Parleremo”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato brevissime dichiarazioni alla conclusione dell’Assemblea di Lega. “Skriniar? Abbiamo parlato. Milenkovic? Parleremo”. Ricordiamo che Skriniar ha un contratto in scadenza, la trattativa con il PSG si è fermata e i francesi – almeno in queste ore – sono su altri obiettivi. Anche Milenkovic ha un contratto in scadenza, con la Fiorentina aveva concordato un rinnovo biennale la scorsa estate con la promessa che sarebbe partito in caso di una proposta di almeno 15-18 milioni. L’interesse dell’Inter è retrodatato, vedremo gli sviluppi. Anche la Juve ha chiesto informazioni prima di chiudere l’operazione Bremer.

Foto: twitter Inter