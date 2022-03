Marotta: “Superlega? Non è il momento di rispondere. Supereremo questo momento con Inzaghi”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport nel prepartita del match con la Salernitana.

Queste le sue parole: “La Superlega? C’è stato un dibattito forte quest’estate, l’Inter ha fatto dichiarazioni ben precise. Ci sarà tempo per riprendere questa discussione, ma ora siamo molto concentrati sul nostro obiettivo sportivo e nel lavorare per rendere l’Inter una società sostenibile nonostante la contrazione nel mercato dovuta al Covid. Vogliamo riprenderci al cospetto della pandemia che ha creato problemi a tutte le società. L’Inter è la dodicesima squadra? Non voglio dare una risposta precisa, sono temi delicati da affrontare nel luogo giusto e nel momento giusto”.

Su Simone Inzaghi: “La società è molto contenta del percorso che ha intrapreso l’allenatore, sia in termini di risultati che di rendimento della squadra. Siamo fiduciosi che questo periodo di involuzione possa essere superato velocemente attraverso quelle che sono le strategie dell’allenatore. Non posso che ribadire la grande capacità che lui ha della gestione del gruppo e la grande professionalità che questa squadra ha dimostrato”.

Sul momento difficile: “La lettura va anche fatta in termini che arrivare fra le prime quattro significa anche arrivare primo. Nello sport non bisogna avere paura di tenere l’asticella molto alta. Le ambizioni sono assolutamente alla portata di chi fa sport. Noi dobbiamo lottare in tutti i modi per ottenere la seconda stella. Non ci nascondiamo e dobbiamo metterlo come obiettivo. Se qualcuno sarà più bravo di noi lo riconosceremo e saremo soddisfatti. Il motivo del rallentamento è da indicare solo nello stress del calendario ristretto negli ultimi due mesi”.

Foto: Youtube Inter