Marotta sul sorteggio dell’Inter in Champions League: “Dobbiamo essere ambiziosi, senza arroganza”

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport, da Montecarlo, dopo il sorteggio dei nerazzurri in Champions League: “La formula è nuova e affascinante, un’emozione e un’adrenalina diversa. Sabato conosceremo il calendario ma l’importante è presentarsi all’appuntamento nel migliore dei modi. Ci vorrà anche fortuna dal punto di vista degli infortuni”. Dopo lo scudetto vedere la Champions sotto una prospettiva diversa? “La nostra squadra è cresciuta molto in Italia e in Europa. Volevamo la seconda stella, un fatto storico, ma siamo l’Inter e il nostro palmares vede tutti i trofei. Non c’è una scelta tra campionato e Champions. Abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa competitiva, non serve vivere con ansia, ci vuole la giusta pressione”. Preferirebbe partire con un cammino più soft? “I grandi club in questo momento fanno più fatica, visto anche gli impegni delle Nazionali, ma non so se le insidie maggiori arriverebbero con una big o con altre”. Vi sentite una delle favorite? “Sono i media che ci mettono favoriti. Vogliamo andare più avanti possibile. All’inizio possono essere sogni, ma siamo l’Inter e dobbiamo essere ambiziosi. Il valore della rosa è di grande qualità e dobbiamo difendere la nostra storia. La nostra non è arroganza”.

Foto: twitter Inter