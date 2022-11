Marotta sul rinnovo di Skriniar: “Sono ottimista. Dovremmo chiudere entro una settimana”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Bologna, l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha parlato anche del rinnovo di Milan Skriniar: “Sono molto ottimista, ci troviamo davanti ad un professionista serio e a un ragazzo che ama la maglia che indossa. Le rivendicazioni del giocatore, chiaramente di natura economica, sono giuste. Con il suo entourage continueremo la negoziazione in questi giorni: non so se ce la faremo prima di domenica, ma nel giro di una settimana dovremmo arrivare ad una conclusione che le due parti sperano sia positiva”.

Foto: Instagram Skriniar