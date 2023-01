Marotta sul rinnovo di Skriniar: “Possiamo fare tanto, ma non l’impossibile”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato della situazione rinnovo legata a Milan Skriniar: “Quella di Skriniar, che abbiamo noi in questo momento, come per altri giocatori, sono dinamiche tipiche del mondo del calcio. Ci sono altre squadre alle prese con queste situazioni: stiamo negoziando con i suoi rappresentanti un rinnovo, perché riteniamo che Milan meriti di far parte del nostro organico, presente e futuro. C’è grande disponibilità, speriamo di poter chiudere in maniera positiva. Se sono ottimista? Nella vita sono sempre ottimista, ma in questo caso l’ottimismo è legato al realismo. Sappiamo di poter fare tanto ma non possiamo fare l’impossibile”.

Foto: Instagram skriniar