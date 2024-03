Marotta sul rinnovo di Lautaro: “Non ci saranno problemi, ama l’Inter. Faremo con calma”

Intervenuto ai microfoni di Sky, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha così parlato prima della sfida contro l’Atletico Madrid: “Quanto teniamo ad andare avanti in Champions? Logico che un club come l’Inter deve partecipare alle varie competizioni con l’obiettivo di andare avanti il più possibile. Quella di oggi è una gara spigolosa, sappiamo come gioca l’Atletico in casa, ma sono ottimista sul fatto che possiamo fare una bella partita”

Sul rinnovo di Lautaro: “C’è la volontà di entrambe le parti di continuare il rapporto esistente e questo è di buon auspicio per il futuro. Lautaro è amato dai tifosi, è il nostro capitano, lui ama stare nell’Inter, credo che non ci saranno problemi, se non quelli di dare priorità ai traguardi imminenti che ci aspettano. Serve solo affrontare le questioni con la giusta calma”

Su Zhang: “Quando lo rivedremo in tribuna? Sono situazioni a cui non so dare una risposta, spero prestissimo. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per tutti noi”.

Sulle scelte di formazione: “Inzaghi ha una rosa a disposizione di grande qualità, giusto che lui faccia le sue valutazioni. Io non parlerei di un’Inter dipendente da un particolare giocatore, ma da titolari e co-titolari. Se sono cambiate le gerarchie degli obiettivi? “Oggi siamo impegnati su due fronti importanti, due competizioni di alto livello: cerchiamo di massimizzare il risultato finale, una cosa che abbiamo preventivato fin dall’inizio della stagione”.

Foto: twitter Inter