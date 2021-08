Marotta sul futuro di Vidal e Sanchez: “Resteranno all’Inter. Sono importanti”

L’Inter non si separerà da Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Ad assicurarlo è l’a.d. nerazzurro Marotta, nel corso di un’intervista al quotidiano cileno La Tercera. “Resteranno a Milano perché sono giocatori importanti per il nostro progetto. Per loro non abbiamo ricevuto alcuna offerta formale”.

Poi sulle condizioni fisiche di Sanchez: “Bisogna avere pazienza e cautela. Ci sono stati alcuni problemi fisici nell’ultimo periodo, ci aspettiamo che recuperi presto perché è un giocatore importante per noi. Non sappiamo ancora se potrà giocare con il Cile. Lo vedremo, ci aspettiamo che si rimetta presto e che torni ad essere una risorsa importante per noi”.

Foto: Sito ufficiale Inter