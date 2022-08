Marotta sul difensore centrale: “Oggi è corsa a tre fra Acerbi, Chalobah e Akanji”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lazio–Inter, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato dell’arrivo di un difensore centrale all’Inter: “Ci manca questo ultimo tassello per chiudere la rosa che affronterà la stagione. Ci sono diverse ipotesi, le stiamo valutando e nei prossimi giorni arriveremo alla conclusione. Acerbi è un profilo che ci è stato proposto, valuteremo fra di noi quali saranno i profili. Acerbi, Chalobah e Akanji? Sicuramente sì, per ora“. Dunque corsa a tre per ricoprire l’ultimo tassello della difesa nerazzurra ma, in questo momento, il favorito è Francesco Acerbi.

Foto: Twitter Inter