Marotta su Zielinski: “Per il bene del Napoli spero che rinnovi”

Beppe Marotta ha parlato su DAZN anche di Zielinski nei minuti di immediata vigilia di Napoli-Inter. Un profilo che piace molto ai nerazzurro, come abbiamo già raccontato, ma la priorità da parte del polacco viene data alla possibilità di un rinnovo del contratto in scadenza con il club azzurro. Così Marotta: “Io so solo che Zielinski è in scadenza, ma credo che il Napoli sia molto accorto per arrivare a una conclusione positiva da qui a fine giugno. Noi non ci siamo assolutamente avvicinati, è chiaro che con Ausilio e Bacconi monitoriamo le scadenze, ma è ancora presto per poter intervenire. Spero per il bene del Napoli che Zielinski possa trovare un accordo con loro”.

Foto: sito ufficiale Inter