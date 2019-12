Marotta su Vidal: “Io e Conte siamo legati a lui, dipende dal Barcellona”

Beppe Marotta ha anche parlato di mercato prima di Inter-Spal. “Vidal è un giocatore molto importante nello scenario mondiale, sia io che Conte siamo legati ad Arturo per i bellissimi tempi trascorsi. Abbiamo una grande considerazione di lui, non è un caso che ci siano tante squadre a seguirlo. Ma è del Barcellona, in una convergenza positiva dei pensieri si potrebbe anche fare. Il centrocampo è un po’ in sofferenza, abbiamo una rosa ristretta anche per gli infortuni”.

Foto: Inter sito ufficiale