Marotta su Skriniar: “Non ho niente da dire”

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, all’uscita dall’Assemblea della Lega Serie A da poco conclusasi si è espresso così su Milan Skriniar, nessuna risposta alle recenti parole dell’agente del difensore slovacco che ha chiuso le porta al rinnovo con i nerazzurri: “Skriniar può partire a gennaio? No, veramente ragazzi. Non ho niente da dire. Nessuna risposta al suo agente? No, oggi no…”

Foto: Instagram ufficiale Skriniar