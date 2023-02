Marotta su Skriniar: “La fascia comporta certi valori, se non condivisi dobbiamo fare delle scelte”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta ha così parlato ai microfoni di DAZN prima della stracittadina contro il Milan: “Partita importante a livello emotivo, poi ce ne sono tante altre ancora. Stiamo assistendo ad una grande cavalcata del Napoli, noi dobbiamo guadagnare un posto in Champions”. E su Skriniar: “La fascia comporta certi valori e, se non vengono condivisi, dobbiamo fare delle scelte. Non è una scelta di natura disciplinare, lui è un professionista. La Serie A è ormai una lega inferiore, dobbiamo crearci i campioni in casa”.

Foto: twitter Inter