Marotta su Perisic: “Voleva la Premier, non potevamo offrire di più per il rinnovo”

In occasione dell’evento “Amico Atletico” è intervenuto Marotta che ha parlato di Perisic ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Tottenham: “C’è dispiacere, ma voleva provare una nuova esperienza in Premier League. Non eravamo nella posizione di poter presentare offerte migliorative, semplicemente la sua scelta era basata su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per questo anche un grande ringraziamento. Troveremo il giusto sostituto e, in ogni caso, abbiamo già preso Robin Gosens”

Foto: Twitter Inter