Marotta su Perisic: “Vogliamo continuare con lui, dipende dal suo desiderio”

Diversi i punti sviluppati da Beppe Marotta, AD dell’Inter, nel corso del suo intervento ai microfoni di Sportmediaset. Tra questi ha trovato spazio il tema Ivan Perisic, alle prese con la questione rinnovo: “Sottolineo come l’Inter sia tornata competitiva dopo anni di oscuramento, la visione intorno alla società è cambiata. Prima si faceva difficoltà a portare i calciatori, oggi l’Inter ha un brand che facilita le operazioni in entrata. Compreso Perisic che svincolandosi a giugno arriverebbe ex novo. Noi vogliamo continuare con lui, se il suo desiderio è questo potremo siglare un accordo che possa permetterci di continuare“.

Foto: sito ufficiale Inter