Marotta: “Paratici-plusvalenze? Non entro nel merito del lavoro altrui”

L’attuale Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato un’intervista ai taccuini del Corriere della Sera. Il dirigente ha parlato della sua avventura alla Juventus: “Per un dirigente che arriva dalla provincia, le grandi squadre, come la Juventus prima e l’Inter ora, rappresentano la realizzazione del sogno di bambino. I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Paratici-plusvalenze? Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro. Sono contento del percorso fatto. All’Inter mi trovo bene e sono concentrato per contribuire a nuovi successi”.

La vittoria più bella: “Il campionato di B vinto con la Sampdoria, il primo scudetto con la Juventus e il recente con l’Inter”.

Foto: sito ufficiale Inter