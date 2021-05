Marotta su Paratici: “Nessun rancore, soltanto delusione. Ci parliamo poco”

Nel corso dell’intervento all’evento Lo sport che verrà organizzato da Il Foglio Sportivo, l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato anche del rapporto con Fabio Paratici, col quale ha condiviso diversi anni alla Juventus: “Io non provo rancore, più che altro la mia è stata delusione. Se investo nell’amicizia con una persona sono disposto a dare tutto e a ricevere. La mia è una delusione, non tengo rancore. Cena insieme? Ci parliamo. Cioè, ci parliamo poco, ma perché non c’è occasione con la rivalità Inter-Juve”.

Foto: Sito ufficiale Inter