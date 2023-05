Marotta su Leao: “E’ stato vicino all’Inter, poi facemmo scelte differenti”

Beppe Marotta ha parlato alla Milano Football Week, tra i vari temi citati è arrivata una domanda su Rafael Leao che ha ricevuto questa risposta: “Sì, posso dirlo, è stato vicino all’Inter, ma poi facemmo scelte differenti. Giusto riconoscere il merito a tecnico e giocatori. Poi quando mancano giocatori importanti all’avversario si rischia di essere avvantaggiati, ma la forza di una squadra è nel suo insieme. Stimo Leao, ma anche gli altri sono bravi”.

Sul derby di Champions League: “Stiamo mediamente bene, perché siamo a metà. Siamo avvantaggiati ma dobbiamo leggere bene il momento ed essere umili, motivati, convinti di farcela e raggiungere qualcosa di importante. Ma non bisogna cullarsi su questo risultato, l’esperienza mi insegna che le casistiche ci sono. La cosa più importante è la prestazione, che ha convinto tutto. Questi sono i presupposti migliori per affrontare un ottimo avversario nel ritorno. Poi il 2-0 è diverso dal 3-0, però poi è arrivato anche il palo di Tonali. Io il 2-0 non lo avrei mai immaginato”.

Sulla folta presenza degli italiani nell’undici dell’Inter: “Fondamentale. Così come Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, club che vincono perché hanno uno zoccolo duro di giocatori che rappresentano la nazione. Gli italiani capiscono cosa vuol dire andare a giocare con l’Inter, è fondamentale”.

Foto: twitter Inter