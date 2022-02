Marotta su Lautaro: “Normale rotazione. Tra chi gioca e chi sta in panchina non c’è un grande gap”

Turno di riposo per Lautaro nel match odierno contro il Genoa. Di questo ne ha parlato Beppe Marotta a Sky: “Una normale rotazione, considerando che nell’ultimo periodo si sono disputate tante gare. Si tratta di un avvicendamento fisiologico, ritengo che un grande club debba avere titolari e co-titolari: tra chi gioca e chi sta in panchina non c’è un grande gap”.

FOTO: Youtube Inter