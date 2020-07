Marotta su Lautaro: “Non ha chiesto la cessione. Deve essere orgoglioso di essere all’Inter”

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna.

“Se Lautaro Martinez vorrà andare via, valuteremo insieme. Fino ad oggi però non l’ha richiesto. Credo che vista la sua giovane età possa vedere più avanti cosa fare nella sua carriera, per lui deve essere motivo d’orgoglio essere all’Inter ora”.

Foto: Youtube Inter