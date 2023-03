Beppe Marotta ha parlato a Mediaset pochi minuti prima della sfida di Porto e si è soffermato su Simone Inzaghi. “Non è una gara decisiva per lui, non si può mettere in discussione l’allenatore per una partita. Inzaghi sta facendo il suo lavoro con grande professionalità, lo sta facendo bene, quindi lasciamolo lavorare”.

Foto: sito Inter