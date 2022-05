Marotta su Dybala: “La speranza è che possa giocare con noi”. Una rincorsa dal 13 aprile

Beppe Marotta ha parlato di Dybala durante l’evento “Atleticamente Insieme-La riconquista”. E ha sintetizzato così, accendendo i sogni dei tifosi nerazzurri: “Dove giocherà Dybala? Nello sport devono essere accettate quelle che si definiscono bugie bianche. In questo momento non lo so, ma la speranza è che possa giocare con noi”. Una rincorsa dal 13 aprile, eppure in quei giorni avevano parlato di intermediari pronti ad offrire Dybala in Premier League, all’Atletico Madrid, poi addirittura al PSG. Ovunque. In realtà Dybala da quel giorno aspetta solo l’Inter, senza spendere i nomi di altri club (in queste settimane è andata sempre così), con la precauzione – ricordiamolo sempre – che bisogna avere fino a quando non arriveremo al traguardo. E la speranza dei tifosi nerazzurri è anche quella di Beppe Marotta, adesso ufficialmente certificata.

Foto: Youtube Inter