Marotta: “Juve? Non è stato per l’operazione Ronaldo che sono andato via, il mio ciclo era già finito”

Marotta a Radio Rai ha parlato anche di CR7 e del suo acquisto alla Juventus. Ecco le sue parole: “Cristiano ha un grande amore per la sua professione, ma l’età si fa sentire anche per lui, si fa molta più fatica a 37 anni e le scelte degli allenatori sono condizionate. Non è facile per i grandi campioni arrivare a fine carriera”. L’attuale ds dei nerazzurri ha parlato anche della trattativa che portò Ronaldo alla Juventus: “All’interno di una struttura dirigenziale ci sono delle idee differenti ma questo non vuol dire che fossi totalmente contrario all’operazione Ronaldo alla Juventus, però poi si deve tenere conto anche del bilancio. Quello non è stato assolutamente il motivo di interruzione del mio rapporto con la Juventus, il mio ciclo in bianconero era finito, nel momento in cui è stata presa quella decisione l’ho rispettata”.

Foto: Sito Juve