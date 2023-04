Marotta: “Stagione positiva per l’Inter. L’obiettivo minimo è partecipare alla prossima Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha così parlato prima della sfida contro la Lazio: “Più importante oggi o la semifinale contro il Milan? Direi che sono entrambe importanti, siamo l’Inter e quando partecipa a una competizione deve cercare di farlo nel migliore dei modi cercando di tenere l’asticella alta. In campionato siamo meno avanti rispetto alla Champions, ma il traguardo minimo è partecipare alla prossima Champions e ora c’è un piccolo torneo fra sei squadre”.

Poi ha proseguito: “Il percorso in Champions può aiutarvi ad avere una programmazione più serena? La pianificazione economica e finanziaria, che risponde al concetto di sostenibilità, non riguarda il fatto che in un determinato torneo hai incrementato i ricavi. Serve un’analisi generale, lo stato del calcio italiano è deficitario e questo non fa altro che limitare la perdita del nostro club a fine stagione, come per tanti altri. È un aspetto da valutare, anche alla luce di quello nobile, sportivo. Agiremo con logica conseguenza”.

Infine, su cosa sarà valutato il giudizio della stagione: “È chiaro che oggi siamo a tre quarti di una stagione direi positiva per l’Inter, se facciamo un’analisi, salva la partecipazione allo scudetto che ci deve vedere sempre protagonisti. E direi che è un merito del Napoli il vedere tante squadre tagliate fuori da quello che è uno dei loro obiettivi. Fa parte anche della cabala, del gioco, della statistica: per la prima volta da tanti anni una squadra che non sia Inter, Milan o Juve lo vincerà. Ma allo stesso tempo siamo inaspettatamente molto avanti in Champions, e direi anche in Coppa Italia, che è un torneo di grande prestigio. L’analisi definitiva la faremo al termine della stagione, ma oggi siamo in grado di fare una valutazione ampia su tutto, che oggi è positiva”.

Foto: twitter Inter