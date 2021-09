Marotta: “Squadra competitiva per gli obiettivi. Juve? La distanza ora non conta. Certo, meglio stare avanti”

Beppe Marotta dg dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: “Lo stimolo di mandare la Juve a -8? Noi dobbiamo sempre ottenere il massimo e ogni gara deve essere vissuta con la voglia di ottenere il massimo. Il fatto di essere distanziati dalla Juve non è da considerare adesso. Punti e classifica sono importanti, ma ora lo sono ancora di più le singole prestazioni per evidenziare gli errori e correggerli. Oggi il condizionamento è legato al rientro da poco tempo dei nazionali. Certo, è meglio stare avanti che indietro”.

Su Simone Inzaghi: “Una contrapposizione forte nel passaggio non c’è stata. Ogni allenatore gestisce il gruppo come vuole, sempre nel rispetto della società che deve supportare il tecnico. Inzaghi è alla prima esperienza all’Inter e deve avere il giusto periodo di adattamento, anche perché l’Inter è diversa dalla Lazio. Lui l’ha capito subito perché è preparato ed intelligente. Il mio mercato migliore? Sono responsabile, ma il lavoro prezioso è fatto anche da Ausilio e Baccin. Il loro lavoro è stato prezioso. Il primo obiettivo era mettere in sicurezza finanziaria il club, ci siamo riusciti e questo ci dà ampio respiro. Poi volevamo essere competitivi, abbiamo costruito la squadra anche sfruttando le opportunità, per noi la rosa è molto competitiva per quelli che sono gli obiettivi”.

Foto: Sito Inter